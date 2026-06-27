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Vor Algerien-Match: Laimer äußert sich zu seiner Zukunft

Im Vorfeld des letzten WM-Gruppenspiels stand auch die Zukunft von Konrad Laimer im Fokus. Der Salzburger deutete dabei eine zeitnahe Entscheidung an.

Vor Algerien-Match: Laimer äußert sich zu seiner Zukunft Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Aktuell gilt der volle Fokus von Konrad Laimer der Weltmeisterschaft mit dem ÖFB-Team.

Doch im Hintergrund laufen die Gespräche über seine sportliche Zukunft auf Hochtouren.

Der Vertrag des 29-Jährigen beim FC Bayern endet im Sommer 2027, eine Vertragsverlängerung kam bislang noch nicht zustande.

"Haben viel geredet"

Im Zuge der Pressekonferenz vor dem letzten WM-Gruppenspiel gegen Algerien hat sich der Österreicher nun selbst zu Wort gemeldet.

"Es passt gut. Wir haben viel geredet in den letzten Stunden und Tagen. Es ist noch nicht offiziell, darum konzentriere ich mich auf das Hier und Jetzt und hoffe, dass wir noch sehr lange in den USA bleiben werden", teilte der Österreicher den Pressevertretern mit.

"Schauen wir, wie schnell und wann es dann passiert. Aber es schaut nicht schlecht aus", ergänzte er vielsagend.

Bereits am Freitag wurde von einer grundsätzlichen Einigung berichtet >>>

Die Gehaltsvorstellungen des Salzburgers galten lange als Knackpunkt. Jetzt soll man sich auf ein Salär von knapp über zehn Millionen Euro inklusive Boni pro Jahr geeinigt haben.

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