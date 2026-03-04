Stillstand bei Verhandlungen! Platzt die Verlängerung von Laimer?

Die Vertragsverlängerung von ÖFB-Legionär Konrad Laimer beim FC Bayern München gestaltet sich schwierig.

Im Dezember hatte es bereits Berichte gegeben, sodass eine Einigung schnell erfolgen könnte und Laimer noch vor Jahreswechsel unterschreiben würde.

Dem ist nun nicht so – stattdessen kommen nun neue Details zu den Verhandlungen ans Licht.

Vertrag bis 2027

Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg liegen die Vorstellungen der beiden Parteien beim Thema Gehalt sehr weit auseinander. Zwar wurden Gespräche aufgenommen und erste Zahlen ausgetauscht, doch die Differenz ist offenbar groß.

Derzeit würden gar keine Verhandlungen laufen, die Gespräche lägen bis auf Weiteres auf Eis. Die aktuellen Forderungen des 28-Jährigen sollen bei weit über 15 Millionen Euro brutto liegen.

Ursprünglich läuft Laimers Vertrag noch bis Juni 2027. Zahlreiche internationale Klubs sollen bereits Interesse zeigen.