ÖFB-Legionär findet neuen Klub in Asien

Constantin Reiner hat einen neuen Verein gefunden.

Der 28-jährige Salzburger wechselt innerhalb Chinas von Shaanxi Union zu Changchun Yatai, wie die Datenbank von "transfermarkt" zeigt. Beide Klubs spielen in Chinas zweiter Liga, der League One.

Seit Februar 2025 spielt der Innenverteidiger in China, davor lief er für Altach, Piast Gliwice, Ried und Anif auf. Der 1,97-Hüne kommt aus der Jugend des FC Red Bull Salzburg.