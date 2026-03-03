Bitterer Abgang! Ilzer verliert Routinier an Ligakonkurrenten

Christian Ilzer muss ab der kommenden Saison ohne Routinier Grischa Prömel auskommen. Der 31-jährige Mittelfeldspieler wird die TSG Hoffenheim am Saisonende ablösefrei verlassen.

Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart wurde Interesse am gebürtigen Stuttgarter nachgesagt. Zudem soll Geschäftsführer Sport Andreas Schicker bis zuletzt um einen Verbleib des Routiniers gekämpft haben.

Prömel steigt in Stuttgart zu einem der Topverdiener auf

Laut "Sky" ist die Entscheidung um seine Zukunft nun endgültig gefallen. Den 31-Jährigen zieht es in seine Heimatstadt. Dem Pay-TV-Sender zufolge erhält der Mittelfeldspieler bei den Schwaben einen Vertrag bis 2029. Weiter heißt es, Prömel gehöre ab der kommenden Spielzeit zu den Topverdienern beim Europa-League-Achtelfinalisten.

Für die TSG Hoffenheim kam Prömel in dieser Saison in jeder Bundesliga-Partie zum Einsatz, zuletzt durfte er sechs Spiele in Folge über die vollen 90 Minuten ran. Mit acht Scorerpunkten hat der Routinier großen Anteil am Höhenflug der Kraichgauer.