Laimer-Nachfolger? Bayern zeigt Interesse an Abwehr-Talenten

Die Zukunft von Konrad Laimer beim FC Bayern München ist weiter ungewiss.

In den Vertragsverhandlungen zwischen dem Österreicher und den Klub-Verantwortlichen gibt es weiterhin keine Fortschritte. Zudem soll sich ein weiterer absoluter Top-Klub mit dem Ex-Salzburger beschäftigen.

Daher nehmen die Bayern potenzielle Nachfolger für die Rechtsverteidiger-Position ins Visier.

Zwei Teenager auf dem Wunschzettel

Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg sollen sich die Münchner mit dem 17-jährigen Portugiesen Daniel Banjaqui von Benfica Lissabon und dem 19-jährigen Niederländer Givairo Read von Feyernoord Rotterdam beschäftigen.

Bei Banjaqui soll bereits Interesse bekundet worden sein, aber Read soll laut Plettenberg die Wunschlösung sein. Vereinbarungen sollen aber noch keine getroffen worden sein.