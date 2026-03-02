NEWS

Laimer-Nachfolger? Bayern zeigt Interesse an Abwehr-Talenten

Die Münchner sollen sich mit einem Niederländer und einem Portugiesen beschäftigen.

Laimer-Nachfolger? Bayern zeigt Interesse an Abwehr-Talenten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Zukunft von Konrad Laimer beim FC Bayern München ist weiter ungewiss.

In den Vertragsverhandlungen zwischen dem Österreicher und den Klub-Verantwortlichen gibt es weiterhin keine Fortschritte. Zudem soll sich ein weiterer absoluter Top-Klub mit dem Ex-Salzburger beschäftigen.

Daher nehmen die Bayern potenzielle Nachfolger für die Rechtsverteidiger-Position ins Visier.

Zwei Teenager auf dem Wunschzettel

Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg sollen sich die Münchner mit dem 17-jährigen Portugiesen Daniel Banjaqui von Benfica Lissabon und dem 19-jährigen Niederländer Givairo Read von Feyernoord Rotterdam beschäftigen.

Bei Banjaqui soll bereits Interesse bekundet worden sein, aber Read soll laut Plettenberg die Wunschlösung sein. Vereinbarungen sollen aber noch keine getroffen worden sein.

Mehr zum Thema

Englischer Topklub bietet für Laimer! Aber...

Englischer Topklub bietet für Laimer! Aber...

Deutsche Bundesliga
30
Kehrt Felix Magath zurück in die Bundesliga?

Kehrt Felix Magath zurück in die Bundesliga?

Deutsche Bundesliga
2
VfL Wolfsburg trifft Trainerentscheidung

VfL Wolfsburg trifft Trainerentscheidung

Deutsche Bundesliga
Ilzer "entlastet" Aytekin: "Das war sein einziger Fehler"

Ilzer "entlastet" Aytekin: "Das war sein einziger Fehler"

Deutsche Bundesliga
1
VfL-Trainer über Wolfsburg: Atmosphäre "nicht bundesligatauglich"

VfL-Trainer über Wolfsburg: Atmosphäre "nicht bundesligatauglich"

Deutsche Bundesliga
BVB-Kapitän verletzt sich schwer

BVB-Kapitän verletzt sich schwer

Deutsche Bundesliga
2
Diomande schießt Leipzig zu Auswärtserfolg beim HSV

Diomande schießt Leipzig zu Auswärtserfolg beim HSV

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) FC Bayern München Benfica Lissabon Konrad Laimer Gerüchteküche Transfermarkt