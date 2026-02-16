NEWS

ÖFB-Star wird bei Real Madrid gehandelt

Die Vertragsgespräche mit seinem aktuellen Klub sollen sich schwierig gestalten. Geht es am Ende zu Real Madrid?

ÖFB-Star wird bei Real Madrid gehandelt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Aktuell bekleiden Trent-Alexander Arnold und Dani Carvajal zumeist die rechte Abwehrseite bei Real Madrid. Dabei läuft der Vertrag von Carvajal in diesem Sommer aus, entsprechend wird der Markt nach neuen Optionen durchforstet.

Laut "fichajes" beschäftige sich Real Madrid auch mit Bayern-Profi Konrad Laimer. Dass der Salzburger sehr universell einsetzbar ist, soll ihn für die Madrilenen interessant machen.

Dass die Bayern mit Laimer verlängern wollen, ist längst kein Geheimnis mehr. Ein Deal soll sich aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen aber schwierig gestalten >>>

Noch keine Einigung mit Bayern

Laut dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" verlange das Laimer-Lager eine Erhöhung des Gehalts auf bis zu 15 Millionen Euro pro Jahr (inklusive Bonuszahlungen).

Aktuell verdiene der Österreicher ca. acht bis neun Millionen Euro, die Bayern seien dem Podcast nach nicht für eine derart deutliche Erhöhung des Gehalts bereit. Laimer hat noch einen Vertrag bis 2027, Real Madrid könnte Nutznießer werden, sollten sich die Parteien nicht einig.

Neben Laimer werden weiters Pedro Porro (Tottenham Hotspurs) und Wesley Franca (AS Roma) gehandelt.

