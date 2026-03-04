NEWS

"Traum" Premier League - Influencer steigt bei Sechstligist ein

YouTuber "KSI" hat Anteile am englischen Unterhaus-Klub Dagenham & Redbridge erworben - und hat einen ambitionierten Traum.

Der britische Influencer "KSI" (mit bürgerlichem Namen Olajide Olayinka Williams Olatunji) wird Klub-Besitzer in England.

Wie der FC Dagenham & Redbridge verkündet, hat KSI Anteile am Sechsligisten erworben und ist nun Mitbesitzer des Vereins. Der 32-Jährige erlangte Anfang der 2010er-Jahre auf YouTube große Bekanntheit durch FIFA-Content.

Aufstieg in die Premier League "zu 100 Prozent machbar"

KSI hat große Ziele mit dem 1992 gegründeten Klub. "Ich hoffe, Dagenham & Redbridge wieder zu alten Erfolgen zurückzuführen. Und wenn wir dieses Ziel erreicht haben, möchte ich noch weiter gehen. Der Aufstieg in die Premier League wäre ein Traum. Und ich glaube, dass dies zu 100 Prozent machbar ist“

Die höchste Liga, in der Dag & Red bislang spielte, war die EFL League One (dritthöchste Spielklasse). Nach nur einer Saison stieg der Verein im Jahr 2011 aber wieder ab.

