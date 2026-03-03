Der Hamburger SV muss im Kampf um den Verbleib in der deutschen Bundesliga vorerst auf Nicolás Capaldo verzichten.

Der 27-jährige Argentinier, der den FC Red Bull Salzburg im vergangenen Sommer in Richtung Hamburg verließ, hat im Heimspiel gegen RB Leipzig eine Verletzung der Bauchmuskulatur erlitten. Das verkündeten die Hanseaten am Montagnachmittag.

Laut Vereinsmitteilung wird der Vize-Kapitän dem Aufsteiger "wenige Wochen" fehlen. Für das kommende Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen steht der Ex-Salzburger definitiv nicht zur Verfügung.