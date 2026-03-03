NEWS

Traditionsklub muss einige Wochen auf Ex-Salzburger verzichten

Der Vize-Kapitän der Hanseaten hat sich gegen RB Leipzig eine Verletzung der Bauchmuskulatur zugezogen. Das kommende Heimspiel wird er definitiv verpassen.

Traditionsklub muss einige Wochen auf Ex-Salzburger verzichten Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Hamburger SV muss im Kampf um den Verbleib in der deutschen Bundesliga vorerst auf Nicolás Capaldo verzichten.

Der 27-jährige Argentinier, der den FC Red Bull Salzburg im vergangenen Sommer in Richtung Hamburg verließ, hat im Heimspiel gegen RB Leipzig eine Verletzung der Bauchmuskulatur erlitten. Das verkündeten die Hanseaten am Montagnachmittag.

Laut Vereinsmitteilung wird der Vize-Kapitän dem Aufsteiger "wenige Wochen" fehlen. Für das kommende Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen steht der Ex-Salzburger definitiv nicht zur Verfügung.

Mehr zum Thema

Laimer-Nachfolger? Bayern zeigt Interesse an Abwehr-Talenten

Laimer-Nachfolger? Bayern zeigt Interesse an Abwehr-Talenten

Deutsche Bundesliga
VfL Wolfsburg trifft Trainerentscheidung

VfL Wolfsburg trifft Trainerentscheidung

Deutsche Bundesliga
Englischer Topklub bietet für Laimer! Aber...

Englischer Topklub bietet für Laimer! Aber...

Deutsche Bundesliga
32
Ilzer "entlastet" Aytekin: "Das war sein einziger Fehler"

Ilzer "entlastet" Aytekin: "Das war sein einziger Fehler"

Deutsche Bundesliga
1
VfL-Trainer über Wolfsburg: Atmosphäre "nicht bundesligatauglich"

VfL-Trainer über Wolfsburg: Atmosphäre "nicht bundesligatauglich"

Deutsche Bundesliga
Diomande schießt Leipzig zu Auswärtserfolg beim HSV

Diomande schießt Leipzig zu Auswärtserfolg beim HSV

Deutsche Bundesliga
Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

International
19

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Hamburger SV HSV Nicolas Capaldo Verletzungspause