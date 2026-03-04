NEWS

Verlängerung: Bayern will, Neuer auch?

Manuel Neuer wird im März 40 Jahre alt. Ob er seine Karriere nach der Saison fortsetzt, steht noch nicht fest.

Verlängert Manuel Neuer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München?

Wie die "Sport Bild" berichtet, könnte es nun erste Zweifel beim deutschen Rekordmeister geben.

Bayern strebt zwar eine Vertragsverlängerung an, will dem Torhüter jedoch die Entscheidung über seine weitere Karriere überlassen. In der Länderspielpause wollen die beiden Parteien miteinander reden und zu einer Entscheidung kommen.

Urbig steht als Nachfolger bereit

Aus dem Umfeld des Torhüters soll zu hören sein, dass er sich noch nicht endgültig entschieden habe.

Beim FC Bayern heißt es von Seiten Jan-Christian Dreesens dazu: "Wir haben miteinander vereinbart, dass wir in aller Gelassenheit dann im zweiten Quartal uns über die Zukunft unterhalten.“

Mit Jonas Urbig steht schon ein Nachfolger bereit. Bereits in dieser Saison gab der bald 40-jährige Neuer einige Spiele an die 17 Jahre jüngere Nummer zwei ab.

