WM in Gefahr? Mbappe-Verletzung wohl schwerer als gedacht

Real Madrid rechnet nur mit einem dreiwöchigen Ausfall des Franzosen. Laut eines spanischen Journalisten könnte Mbappe länger ausfallen.

Ist die Verletzung von Kylian Mbappe schwerwiegender als erwartet?

Seit Ende Februar fehlt der Superstar von Real Madrid wegen Knieproblemen. Die "Blancos" gehen davon aus, dass der Franzose wegen einer Verstauchung im Knie insgesamt drei Wochen ausfallen wird. Man sei optimistisch, dass er bis zum CL-Spiel gegen Manchester City am 11. März wieder fit ist.

"Wäre ein Risiko"

"Die Verletzung ist wirklich schwerwiegend", erklärt Journalist Anton Meana im Radiosender "Cadena SER". Demnach sei Mbappes linkes Kreuzband "am Ende".

Laut Meana wäre das Umfeld des Spielers "nicht einverstanden" mit dem von Real festgelegten Comeback-Termin. Darüber hinaus soll das Mbappe-Camp darauf verwiesen haben, dass die Weltmeisterschaft in circa 100 Tagen ansteht.

Meana meint: "Ein Spiel zu bestreiten, wäre ein Risiko – und das wird er nicht eingehen."

