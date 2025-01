Sebastian Kehl bleibt Sportdirektor von Borussia Dortmund!

Der 44-Jährige unterschreibt einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Das gaben die Borussen am Donnerstagnachmittag bekannt.

Seit Juli 2022 bekleidet der langjährige schwarz-gelbe Profi die Rolle des Sportdirektors. Sein Vertrag wäre ursprünglich noch bis Juni dieses Jahres gültig gewesen.

Geschäftsführer Sport Lars Ricken verriet, dass er mit Kehl in den vergangenen Wochen intensive Gespräche geführt habe. Nun sei man zu einem positiven Abschluss gekommen.

"Unser vorrangiges Ziel ist klar: Wir möchten auch in den nächsten Jahren kontinuierlich in der UEFA Champions League vertreten sein und die dafür notwendige Rolle in der Bundesliga spielen. Um diese Ziele zu erreichen, werden wir weiterhin alle Kräfte bündeln. Sebastian hat als Sportdirektor auf diesem Weg meine volle Unterstützung", sagte Ricken.

BVB verlängert mit Sebastian Kehl bis 2027 🤝🏻



Borussia Dortmund und Sportdirektor Sebastian Kehl gehen gemeinsam in die Zukunft. Der 44-Jährige unterschrieb an diesem Donnerstag einen bis zum 30. Juni 2027 datierten Arbeitsvertrag beim achtmaligen Deutschen Meister. ✍️



Alle… pic.twitter.com/KDIwQL6CPZ — Borussia Dortmund (@BVB) January 9, 2025