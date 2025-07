Hoffenheim soll Abnehmer für Ex-Rapid-Talent gefunden haben

Beim Trainingsauftakt kündigte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim an, dass "die eine oder andere Leihgeschichte jetzt über die Bühne gehen wird".

Tatsächlich soll der Abgang eines Innenverteidigers unmittelbar bevorstehen: Wie der türkische Sportjournalist Yagiz Sabuncuoğlu berichtet, wird Attila Szalai den deutschen Bundesligisten erneut leihweise verlassen, ihn zieht es in die Türkei zu Kasimpasa. Am Mittwoch soll der 26-jährige Ungar in Istanbul landen und anschließend seinen Medizincheck absolvieren.

Damit kehrt der ungarische Nationalspieler in jenes Land zurück, wo er seine bis dato erfolgreichste Zeit als Spieler erlebte. Zwischen Jänner 2021 und Juli 2023 kickte er für Fenerbahce Istanbul, in der Saison 2022/23 wurde er mit dem türkischen Topklub Pokalsieger.

Szalai absolvierte ein Bundesliga-Spiel für Rapid

Es folgte der Transfer zur TSG Hoffenheim. Beim deutschen Bundesligisten konnte er jedoch nicht an die zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen, sein Marktwert ist von zwischenzeitlich 14 Millionen Euro auf 1,6 Millionen gesunken. Nach glücklosen Leihstation beim SC Freiburg und Standard Lüttich soll seine Karriere in der Türkei endlich wieder Schwung aufnehmen.

Szalai ist auch in Österreich kein Unbekannter: Von 2012 bis 2016 war der ungarische Nationalspieler im Rapid-Nachwuchs aktiv, einmal kam er sogar für die Kampfmannschaft der Hütteldorfer zum Einsatz.

