Abgänge bei Hoffenheim: Schicker kündigt Kader-Reduktion an

Mit Tim Lemperle, Bernardo, Leon Avdullahu und Koki Machida hat die TSG Hoffenheim bereits vier Neuzugänge an Bord geholt. Nun rücken mögliche Abgänge in den Fokus.

"Der Kader ist nach wie vor sehr, sehr groß", räumte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim, beim Trainingsauftakt ein. 39 Spieler umfasst der Kader der Sinsheimer aktuell, diese Zahl soll deutlich reduziert werden. "In den nächsten Tagen geht es darum den Kader auszudünnen", diese Ankündigung will der 39-jährige Steirer ehestmöglich in die Tat umsetzen.

Große Transfereinnahmen sind nicht zu erwarten, im Fokus stehen zunächst Leihgeschäfte. "Die ein oder andere Leihgeschichte wird jetzt über die Bühne gehen", so Schicker beim Trainingsauftakt. Zu den Leihkandidaten gehören ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch sowie die Verteidiger Attila Szalai und Stanley Nsoki.

Mit Anton Stach und Leih-Rückkehrer Fisnik Asllani wecken zwei Spieler Begehrlichkeiten, die eine Millionensumme einbringen könnten.

Andreas Schicker steht vor der schwierigen Aufgabe, Transfereinnahmen zu generieren und den Kader auf eine geeignete Größe zu reduzieren.