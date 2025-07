Der VfB Stuttgart verstärkt sich mit Lazar Jovanovic!

Wie die Schwaben am Dienstag verkünden, wechselt der 18-Jährige von Roter Stern Belgrad in die Deutsche Bundesliga.

Für den Offensivspieler sollen die Stuttgarter fünf Millionen Euro Ablöse zahlen, inklusive Bonuszahlungen sollen etwa sechs Millionen Euro in die serbische Hauptstadt fließen.

Jovanovic unterschreibt einen Vertrag bis 2029. In fünf Kurzeinsätzen für Roter Stern kommt er auf ein Tor und zwei Assists, er wechselte im Sommer 2024 von Vojvodina nach Belgrad.

In der Rückrunde wurde er an OFK Belgrad verliehen, wo er als Stammkraft in 15 Einsätzen fünf Torbeteiligungen beisteuerte.

"Ist etwas ganz Besonderes"

"Wir haben Lazar Jovanovic über einen längeren Zeitraum intensiv beobachtet. Er hat in der vergangenen Saison als sehr junger Spieler schon zahlreiche Spiele in der ersten serbischen Liga bestritten und dabei gute Leistungen gezeigt. Auch in der Youth League hat er seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Wir trauen Lazar den Schritt zum VfB und in die Bundesliga zu und begrüßen ihn herzlich in Stuttgart", so Sport-Vorstand Fabian Wohlgemuth.

"Meine Vorfreude auf die Zeit beim VfB ist groß. Ich werde das erste Mal fernab meiner Heimat für einen Klub spielen, das ist etwas ganz Besonderes. Ich bin sehr happy, dass ich diesen Schritt machen darf und möchte mich natürlich bestmöglich beim VfB einbringen, mich weiterentwickeln und hoffentlich viele Siege mit meinen Teamkollegen und den Fans feiern", meint der Youngster.

