Wie sieht die Zukunft von ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer aus?

In den letzten Wochen und Monaten wurde der Wolfsburg-Legionär mit einigen Vereinen in Verbindung gebracht. Neben Posch-Klub Bologna soll es auch Kontakt mit RB Leipzig und Brighton and Hove Albion gegeben haben.

Nun ist klar: Zumindest nach Brighton geht es für Wimmer in diesem Sommer nicht. Wie der 24-Jährige gegenüber den "SN" erklärt, erteilte er den "Seagulls" eine Absage: "Es war ein sehr nettes Gespräch und der ganze Verein hat sich sehr bemüht. Ich habe mich letztendlich aber dagegen entschieden."

Europa League oder Bundesliga?

Brighton ist also aus dem Rennen, womit aktuell noch drei Wechseloptionen verbleiben: Leipzig, Bologna und die AS Rom. Laut den "SN" führe Wimmers Berater mit allen drei Klubs Gespräche.

Während sich die zwei Serie-A-Vertreter jeweils für die UEFA Europa League qualifizierten, schaffte es RB erstmals seit 2016/17 nicht ins internationale Geschäft.

Internationaler Bewerb "spätestens in einem Jahr"

In diesem Sommer soll der Europacup noch nicht entscheidend für einen Wechsel sein, dennoch stellt Wimmer klar: "Ich will spätestens in einem Jahr mit meinem Klub in einem internationalen Bewerb vertreten sein."

Das heißt aber nicht unbedingt, dass er den VfL verlassen werde. In Wolfsburg sieht der gebürtige Tullner nämlich "viel Potenzial", ist außerdem "überzeugt, dass mehr möglich wäre".

Auch deshalb konzentriert sich Wimmer aktuell auf die "Wölfe", wie er im Interview mit "transfermarkt.at" verrät: "Mein Fokus liegt aktuell auf dem VfL Wolfsburg und der Vorbereitung, die jetzt bald wieder losgeht." Welche Voraussetzungen es bei einem Transfer geben würde, darüber mache er sich keine Gedanken.

