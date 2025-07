TSG Hoffenheim verleiht ÖFB-Kicker

Florian Micheler hat seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim verlängert und erhofft sich in der kommenden Saison bei Arminia Bielefeld mehr Spielpraxis.

Wie die Hoffenheimer am Mittwoch vermeldeten, wird der Mittelfeldspieler für ein Jahr an den Zweitliga-Aufsteiger verliehen. Gleichzeitig wurde mit Micheler "langfristig" verlängert. Der ursprüngliche Vertrag mit dem 20-Jährigen wäre noch bis 2027 gelaufen.

"Für Florians weitere Entwicklung ist es enorm wichtig, dass er jetzt so viel Einsatzzeit wie möglich auf hohem Niveau erhält", sagte TSG-Sportchef Andreas Schicker.

Micheler gehörte in der abgelaufenen Saison unter Trainer Christian Ilzer dem erweiterten Profikader an, sein Bundesliga-Debüt gab er Ende August 2024. Mit der zweiten Mannschaft Hoffenheims stieg er in die dritte Liga auf.

