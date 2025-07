1. FC Köln holt sich einen Weltmeister zurück

Ron-Robert Zieler kehrt zu seinem Jugendklub zurück.

Der ehemalige sechsfache DFB-Torhüter, der 2014 Teil des Weltmeisterkaders war, wechselt von Hannover 96 zum 1. FC Köln. Er unterschreibt für zwei Jahre.

Zieler wurde zwischen 1999 und 2005 bei den "Geißböcken" ausgebildet. Danach ging es in den Nachwuchs von Manchester United. Es folgten Engagements bei Northampton, Hannover 96, Leicester City, VfB Stuttgart und auch Köln.

Die meisten Einsätze für einen Klub hat der Torhüter für Hannover bestritten, 382 sind es an der Zahl. Somit belegt er Platz sechs in der ewigen Vereins-Historie. Zweimal wechselte er zu den Niedersachsen, einmal kehrte er von einer Leihe aus Köln zurück.

Rückkehr in die Heimat

"Ich glaube, jeder weiß, was mir Hannover und ganz besonders Hannover 96 bedeuten. Hier bin ich heimisch geworden, habe Freunde gefunden und ich verbinde viele entscheidende Momente meiner Karriere mit diesem Klub", sagte Zieler zum Abschied.

Nun geht es für den gebürtigen Kölner zurück in die Heimat, wo er zuletzt zwischen 2020 und 2021 als Leihspieler zwischen den Pfosten stand.

"Beim FC bin ich groß geworden, hier habe ich sechs Jahre im Nachwuchs gespielt und den Grundstein für meine Karriere gelegt. Das ist meine Heimat. Trotzdem habe ich bis zu Thomas Kesslers (Anm. Köln-Sportdirektor) Anruf tatsächlich nicht über einen Wechsel nachgedacht. Denn auch Hannover ist in all den Jahren Zuhause geworden", so Zieler.