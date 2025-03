Schlager und RB Leipzig: Klare Tendenz bei Zukunftsfrage

Die Verletzungsmisere bei ÖFB-Legionär Xaver Schlager neigt sich dem Ende entgegen.

Bereits im kommenden Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund soll der 27-Jährige in den Kader von RB Leipzig zurückkehren, wie "Sky"-Journalist Philipp Hinze am Freitag berichtet. Auch in puncto Zukunftsplanung hat der Sender am Abend Neuigkeiten zu vermelden:

Demnach wollen die Verantwortlichen weiterhin auf den Österreicher setzen und dessen 2026 auslaufenden Vertrag so bald wie möglich verlängern. Dazu seien bereits Gespräche mit der Spieler-Seite aufgenommen worden, wie es in der Sendung "Transfer Update – die Show" heißt.

Schlager wechselte im Sommer 2022 für zwölf Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Leipzig. Kurz vor der Europameisterschaft erlitt der ÖFB-Nationalspieler im Vorjahr einen Kreuzbandriss, nur fünf Spiele nach seinem Comeback warfen ihn im Jänner erneute Knieprobleme zurück.