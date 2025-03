Aufatmen bei ÖFB-Legionär Xaver Schlager!

Der Leipzig-Spieler blickt dem Ende seiner Verletzungspause entgegen, der 27-Jährige laboriert seit Januar an einer Knieverletzung und verpasste 13 Pflichtspiele in der Deutschen Bundesliga, im DFB-Pokal sowie in der UEFA Champions League.

Nun könnte es offiziell für den Mittelfeldkicker in das Fußballjahr 2025 gehen. Wie "Sky"-Journalist Philipp Hinze auf "X" berichtet, soll der Linzer im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr) zumindest auf der Bank sitzen.

Der Oberösterreicher fehlt den Ostdeutschen nicht zum ersten Mal binnen der letzten 365 Tage. Aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasste er vom Mai bis zum November 2024 sämtliche Pflichtspiele (20) der Sachsen.