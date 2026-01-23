Gregoritsch und Augsburg vor Mammutaufgabe beim FC Bayern

Auf den FC Augsburg und Neuzugang Michael Gregoritsch wartet am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga die Maximalaufgabe - ein Gastspiel beim FC Bayern München.

Während die Augsburger im Abstiegskampf verwickelt sind, zieht der Rekordmeister einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Erster Verfolger Dortmund hat elf Punkte Rückstand und muss zu Union Berlin. Die von Christian Ilzer gecoachte TSG Hoffenheim verteidigt derweil Rang drei bei Eintracht Frankfurt.

Schon die Statistik bietet dem Underdog im Bayern-Derby wenig Erbauliches: Vier Tore pro Spiel schenken die Münchner im Schnitt ihren Gegnern in der deutschen Meisterschaft ein, daheim liegt dieser Wert gar noch ein wenig höher. Augsburg schafft durchschnittlich kaum mehr als einen Treffer in 90 Minuten.

"Auf uns wartet eine knackige Aufgabe", ist sich FCA-Trainer Manuel Baum bewusst. "Aber ich erwarte von meiner Mannschaft die klare Haltung, dass wir die Bayern ärgern wollen." Als Rezept gab Baum aus, "eklig in den Zweikämpfen sein".

Gregoritsch gegen Bayern noch torlos

Gregoritsch hofft indes auf seinen ersten Treffer gegen die Bayern, in bisher 16 Spielen gegen den FCB ging der steirische Stürmer leer aus und verlor zudem 13 Mal.

Allerdings weiß der 31-Jährige auch, wie man in München gewinnt: Das gelang Gregoritsch als Startelfspieler vor drei Jahren mit Freiburg im Cup-Viertelfinale (2:1). Tabellenführer FC Bayern agiert auch ohne ÖFB-Ass Konrad Laimer in Hochform, hat alle vier Pflichtspiele 2026 gewonnen und sich unter der Woche in der Champions League vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

Sabitzer fiel zuletzt aus

Der BVB will in Berlin Rang zwei absichern. Unklar ist, ob Marcel Sabitzer gegen Unions Leopold Querfeld und Co. wieder mitwirken kann. Der ÖFB-Teamspieler hat zwei Partien wegen einer Wadenblessur verpasst. "Es ist nichts Spektakuläres", gab Dortmund-Coach Niko Kovac Entwarnung.

Hoffenheim möchte indes seinen Erfolgslauf auch bei den kriselnden Frankfurtern fortsetzen. Die Ilzer-Truppe hat in den letzten vier Spielen drei Siege und ein Remis eingefahren.

TSG-Routinier Andrej Kramaric war bei "Sky" überzeugt: "Wir zeigen nach Bayern München den besten Fußball." In Mainz könnte der ausgeliehene Neuzugang Stefan Posch im Heimspiel gegen Wolfsburg ein Bundesliga-Comeback feiern.