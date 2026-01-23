FC Bayern München FC Bayern München FCB FC Augsburg FC Augsburg FCA
Morgen 15:30 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Gregoritsch und Augsburg vor Mammutaufgabe beim FC Bayern

Der Underdog will "eklig in den Zweikämpfen sein", benötigt gegen den noch ungeschlagenen Rekordmeister aber einen Sahnetag.

Gregoritsch und Augsburg vor Mammutaufgabe beim FC Bayern Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Auf den FC Augsburg und Neuzugang Michael Gregoritsch wartet am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga die Maximalaufgabe - ein Gastspiel beim FC Bayern München.

Während die Augsburger im Abstiegskampf verwickelt sind, zieht der Rekordmeister einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Erster Verfolger Dortmund hat elf Punkte Rückstand und muss zu Union Berlin. Die von Christian Ilzer gecoachte TSG Hoffenheim verteidigt derweil Rang drei bei Eintracht Frankfurt.

Schon die Statistik bietet dem Underdog im Bayern-Derby wenig Erbauliches: Vier Tore pro Spiel schenken die Münchner im Schnitt ihren Gegnern in der deutschen Meisterschaft ein, daheim liegt dieser Wert gar noch ein wenig höher. Augsburg schafft durchschnittlich kaum mehr als einen Treffer in 90 Minuten.

"Auf uns wartet eine knackige Aufgabe", ist sich FCA-Trainer Manuel Baum bewusst. "Aber ich erwarte von meiner Mannschaft die klare Haltung, dass wir die Bayern ärgern wollen." Als Rezept gab Baum aus, "eklig in den Zweikämpfen sein".

Gregoritsch gegen Bayern noch torlos

Gregoritsch hofft indes auf seinen ersten Treffer gegen die Bayern, in bisher 16 Spielen gegen den FCB ging der steirische Stürmer leer aus und verlor zudem 13 Mal.

Allerdings weiß der 31-Jährige auch, wie man in München gewinnt: Das gelang Gregoritsch als Startelfspieler vor drei Jahren mit Freiburg im Cup-Viertelfinale (2:1). Tabellenführer FC Bayern agiert auch ohne ÖFB-Ass Konrad Laimer in Hochform, hat alle vier Pflichtspiele 2026 gewonnen und sich unter der Woche in der Champions League vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

Sabitzer fiel zuletzt aus

Der BVB will in Berlin Rang zwei absichern. Unklar ist, ob Marcel Sabitzer gegen Unions Leopold Querfeld und Co. wieder mitwirken kann. Der ÖFB-Teamspieler hat zwei Partien wegen einer Wadenblessur verpasst. "Es ist nichts Spektakuläres", gab Dortmund-Coach Niko Kovac Entwarnung.

Hoffenheim möchte indes seinen Erfolgslauf auch bei den kriselnden Frankfurtern fortsetzen. Die Ilzer-Truppe hat in den letzten vier Spielen drei Siege und ein Remis eingefahren.

TSG-Routinier Andrej Kramaric war bei "Sky" überzeugt: "Wir zeigen nach Bayern München den besten Fußball." In Mainz könnte der ausgeliehene Neuzugang Stefan Posch im Heimspiel gegen Wolfsburg ein Bundesliga-Comeback feiern.

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Bayern

#18 - Franck Ribéry - 30 Millionen Euro
#18 - Sacha Boey - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Werder-Coach hofft auf Verbleib von ÖFB-Nationalspieler

Werder-Coach hofft auf Verbleib von ÖFB-Nationalspieler

Deutsche Bundesliga
Neuer Gregoritsch-Kollege? Ilzer-Schützling vor Hoffenheim-Flucht

Neuer Gregoritsch-Kollege? Ilzer-Schützling vor Hoffenheim-Flucht

Deutsche Bundesliga
Fix! Mainz verpflichtet nächsten Österreicher

Fix! Mainz verpflichtet nächsten Österreicher

Deutsche Bundesliga
7
Teurer Sieg: Barca-Star wohl wochenlang out

Teurer Sieg: Barca-Star wohl wochenlang out

La Liga
Welcher Sport-Star hat den 2016er-Look am besten gerockt?

Welcher Sport-Star hat den 2016er-Look am besten gerockt?

Mehr Sport
Unterschreibt ein ÖFB-Star bei Celtic Glasgow?

Unterschreibt ein ÖFB-Star bei Celtic Glasgow?

Deutsche Bundesliga
45
Erneut über eine Milliarde Euro: Real Madrid umsatzstärkster Klub

Erneut über eine Milliarde Euro: Real Madrid umsatzstärkster Klub

La Liga
1
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FC Augsburg Eintracht Frankfurt Konrad Laimer Michael Gregoritsch Marcel Sabitzer FC Bayern München UEFA Champions League Stefan Posch Leopold Querfeld Christian Ilzer Niko Kovac Dortmund Andrej Kramaric Manuel Baum Fußball International Deutsche Bundesliga