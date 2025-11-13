Wildert Bayern erneut bei einem direkten Konkurrenten?

Alejandro Grimaldo ist einer der wichtigsten Spieler bei Bayer 04 Leverkusen und mit vier Toren und drei Vorlagen der bisher beste Scorer des Teams.

Der 30-jährige Linksverteidiger steht zwar noch bis Sommer 2027 in Leverkusen unter Vertrag, in den letzten Wochen kamen jedoch immer wieder Gerüchte auf, dass Grimaldo den Klub mit Saisonende verlassen könnte.

Zweiter Leverkusener nach Tah

Wie der "Kicker" nun berichtet, soll sich der FC Bayern München intensiv mit dem Spanier befassen und diesen demnach explizit beobachten. Grimaldo wäre nach Jonathan Tah, der im vergangenen Sommer ablösefrei nach München ging, der zweite Star der Meistermannschaft von 2024, der zu den Bayern wechselt.

Mit dem aktuell verletzten Alphonso Davies und Raphael Guerreiro hat der Rekordmeister zwei Spieler für die Linksverteidiger-Position. Auch ÖFB-Legionär Konrad Laimer spielte in dieser Saison bereits mehrmals auf dieser Position.