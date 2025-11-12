Buhlt ein Abstiegskandidat um Christoph Freund?

Für den VfL Wolfsburg mit ÖFB-Legionär Patrick Wimmer läuft die aktuelle Saison überhaupt nicht nach Plan.

Mit Platz 14 und acht Punkten aus zehn Spielen beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 gerade einmal einen Punkt.

Paul Simonis musste erst am Sonntag als Trainer gehen. Als sein Nachfolger wird unter anderem ein Ex-Salzburg-Coach gehandelt (hier nachlesen >>>).

Laut "Bild" steht auch Sportdirektor Sebastian Schindzielorz vor dem Aus. Für die Nachfolge sollen die "Wölfe" an verschiedene Kandidaten denken.

Verschiedene Kandidaten für Wolfsburg

Dem Boulevardblatt zufolge sind die Vereinslosen Jonas Boldt und Sven Mislintat Thema. Auch Fabian Wohlgemuth (Stuttgart), Marcel Schäfer (RB Leipzig) und Sebastian Kehl (BVB) werden gehandelt.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, ist auch ein Österreicher in den Überlegungen des VfL. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund wird von der "Bild" als Kandidat genannt. Ob der Salzburger tatsächlich einen Wechsel vom Rekordmeister in den Abstiegskampf in Betracht zieht, darf allerdings bezweifelt werden.