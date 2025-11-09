Bericht: VfL Wolfsburg trennt sich von Coach Simonis

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern: Paul Simonis ist wohl nicht länger Trainer des VfL Wolfsburg.

Wie "Sky" berichtet, habe sich der Bundesligist in Folge der 1:2-Niederlage gegen Werder Bremen von seinem Übungsleiter getrennt. Das sei Simonis am Sonntag mitgeteilt worden.

Der Niederländer hat mit Wolfsburg sieben der letzten acht Spiele verloren.

Wer folgt nach?

Im Hintergrund führe man bereits Gespräche mit potenziellen Nachfolgern, als solche war zuletzt ein Ex-Trainer von Red Bull Salzburg ebenso wie der vormalige BVB-Trainer Edin Terzic im Gespräch.

Bei den Wolfsburgern stehen mit Patrick Wimmer und Pavao Pervan zwei ÖFB-Legionäre unter Vertrag.