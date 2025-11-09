NEWS

Bericht: VfL Wolfsburg trennt sich von Coach Simonis

Der Niederländer ist seinen Job offenbar los. Eine Überraschung ist das nicht. Die Nachfolger-Suche läuft.

Bericht: VfL Wolfsburg trennt sich von Coach Simonis Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern: Paul Simonis ist wohl nicht länger Trainer des VfL Wolfsburg.

Wie "Sky" berichtet, habe sich der Bundesligist in Folge der 1:2-Niederlage gegen Werder Bremen von seinem Übungsleiter getrennt. Das sei Simonis am Sonntag mitgeteilt worden.

Der Niederländer hat mit Wolfsburg sieben der letzten acht Spiele verloren.

Wer folgt nach?

Im Hintergrund führe man bereits Gespräche mit potenziellen Nachfolgern, als solche war zuletzt ein Ex-Trainer von Red Bull Salzburg ebenso wie der vormalige BVB-Trainer Edin Terzic im Gespräch.

Bei den Wolfsburgern stehen mit Patrick Wimmer und Pavao Pervan zwei ÖFB-Legionäre unter Vertrag.

Mehr zum Thema

Jaissle wieder in der Bundesliga im Gespräch

Jaissle wieder in der Bundesliga im Gespräch

Deutsche Bundesliga
2
Gladbach holt gegen Köln zweiten klaren Sieg in Folge

Gladbach holt gegen Köln zweiten klaren Sieg in Folge

Deutsche Bundesliga
1
Bremens dritter Streich? Simonis vor Rauswurf

Bremens dritter Streich? Simonis vor Rauswurf

Deutsche Bundesliga
Serie gerissen! Bayern muss erstmals Punkte abgeben

Serie gerissen! Bayern muss erstmals Punkte abgeben

Deutsche Bundesliga
7
Kantersieg! Leverkusen lässt Heidenheim keine Chance

Kantersieg! Leverkusen lässt Heidenheim keine Chance

Deutsche Bundesliga
Palace-Youngster schwärmt von Glasner: "Er macht es uns leicht"

Palace-Youngster schwärmt von Glasner: "Er macht es uns leicht"

Premier League
Deutsche Bundesliga LIVE: Freiburg - St. Pauli

Deutsche Bundesliga LIVE: Freiburg - St. Pauli

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) VfL Wolfsburg