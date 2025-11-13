Deutschland: Neuerung bei der Nachspielzeit geplant

Die Fans in deutschen Stadien sollen künftig die Nachspielzeit sekundengenau bis zum Schlusspfiff verfolgen können.

Wie die "WAZ" berichtet, plant die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine entsprechende Änderung der Spielordnung. In dieser ist aktuell festgeschrieben, dass die Stadionuhr nach dem Ende der jeweiligen Spielhälften, also nach 45 bzw. 90 Minuten, gestoppt wird.

"Zur Steigerung der Transparenz von Schiedsrichter-Entscheidungen und als verbesserter Service für Stadionbesucher soll die Spielordnung künftig geändert werden", sagt ein DFL-Sprecher der "WAZ".

Bereits Anfang des neuen Jahres könnte die Nachspielzeit in den Stadien mitlaufen. "Vorbehaltlich der Zustimmung der DFL-Mitgliederversammlung im Dezember, tritt die Änderung zum 1. Januar 2026 in Kraft", heißt es vonseiten der DFL.

Die DFL ist als Zusammenschluss der Klubs der deutschen Bundesliga und der 2. Bundesliga für die Organisation des Spielbetriebs sowie die Vermarktung verantwortlich.