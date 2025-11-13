NEWS

Deutschland: Neuerung bei der Nachspielzeit geplant

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) plant eine Änderung der Spielordnung. Die Neuerung könnte bereits zu Beginn des neuen Jahres in Kraft treten.

Deutschland: Neuerung bei der Nachspielzeit geplant Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Fans in deutschen Stadien sollen künftig die Nachspielzeit sekundengenau bis zum Schlusspfiff verfolgen können.

Wie die "WAZ" berichtet, plant die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine entsprechende Änderung der Spielordnung. In dieser ist aktuell festgeschrieben, dass die Stadionuhr nach dem Ende der jeweiligen Spielhälften, also nach 45 bzw. 90 Minuten, gestoppt wird.

"Zur Steigerung der Transparenz von Schiedsrichter-Entscheidungen und als verbesserter Service für Stadionbesucher soll die Spielordnung künftig geändert werden", sagt ein DFL-Sprecher der "WAZ".

Bereits Anfang des neuen Jahres könnte die Nachspielzeit in den Stadien mitlaufen. "Vorbehaltlich der Zustimmung der DFL-Mitgliederversammlung im Dezember, tritt die Änderung zum 1. Januar 2026 in Kraft", heißt es vonseiten der DFL.

Die DFL ist als Zusammenschluss der Klubs der deutschen Bundesliga und der 2. Bundesliga für die Organisation des Spielbetriebs sowie die Vermarktung verantwortlich.

Mehr zum Thema

Buhlt ein Abstiegskandidat um Christoph Freund?

Buhlt ein Abstiegskandidat um Christoph Freund?

Deutsche Bundesliga
37
Romano Schmid: Auf Augenhöhe mit Deutschlands Besten

Romano Schmid: Auf Augenhöhe mit Deutschlands Besten

Deutsche Bundesliga
5
Bekommt Deutschland eine vierte Profi-Liga?

Bekommt Deutschland eine vierte Profi-Liga?

International
12
Kalajdzic-Stammklub hat einen neuen Cheftrainer

Kalajdzic-Stammklub hat einen neuen Cheftrainer

Premier League
1
Mourinho hinterlässt Ex-Klub Mega-Rechnung

Mourinho hinterlässt Ex-Klub Mega-Rechnung

International
4
Scheiblehner lockt Ex-ÖFB-Nationalspieler in die Schweiz

Scheiblehner lockt Ex-ÖFB-Nationalspieler in die Schweiz

International
14
ÖFB-Legionär bekommt BVB-Legende als Trainer

ÖFB-Legionär bekommt BVB-Legende als Trainer

International
2
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) DFL