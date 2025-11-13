NEWS

Aussortiert! Ex-Sturm-Leistungsträger will Klub verlassen

Bei Sturm Graz war er Publikumsliebling, bei seinem neuen Klub muss er auf der Tribüne Platz nehmen. Jusuf Gazibegovic plant seine Flucht aus Köln.

Aussortiert! Ex-Sturm-Leistungsträger will Klub verlassen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jusuf Gazibegovic macht beim 1. FC Köln eine sehr schwierige Phase durch.

Nachdem der Bosnier mit seinem neuen Klub Meister in der 2. Deutschen Bundesliga wurde und in die Bundesliga aufstieg, findet sich der 25-Jährige heuer in einer unliebsamen Rolle wieder.

Unter Cheftrainer Lukas Kwasniok, Nachfolger von Austro-Coach Gerhard Struber, spielt der Außenverteidiger überhaupt keine Rolle.

Am zweiten Spieltag durfte der 23-fache A-Nationalspieler noch 23 Minuten gegen den SC Freiburg spielen. Seither stand "Gazi" keine Minute mehr auf dem Platz.

Nicht groß und robust genug? Gazibegovic außen vor

In den darauffolgenden sechs Runden schaffte es der Fernschuss-Spezialist gar nicht nicht in den Kader der Kölner. Auch in den beiden DFB-Cup-Runden schmorte der Ex-"Blackie" über 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Die Gründe für Gazibegovics Ausbootung liegen in dessen Physis und den Vorstellungen von Coach Kwasniok.

Der langjährige Grazer Publikumsliebling sei - genau wie Neuzugang Alessio Castro-Montes - "nicht so groß gewachsen" und "nicht der aller-aller-robusteste", so Kwasniok im Oktober. Im 3-4-2-1-System der "Geißböcke" setzt Kwasniok auf die beiden Schienenspiel-Spezialisten Kristoffer Lund und Sebastian Sebulonsen.

Abgang im Winter angepeilt

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Gazibegovic jedenfalls auf einen baldigen Abschied aus der Domstadt pochen.

Demnach soll sein Berater mit dem Klub bereits an einem Winter-Abgang arbeiten. Wohin es den gebürtigen Salzburger ziehen könnte, ist unklar. Sein Vertrag in Köln läuft eigentlich noch bis Sommer 2028.

Mit Flügelspieler Linton Maina und dem ebenfalls auf der Außenbahn beheimateten Belgier Alessio Castro-Montes sollen zwei weitere Stars des "Effzeh" über einen Wechsel im Winter nachdenken.

Mehr zum Thema

Nach Trainer-Rauswurf! Wolfsburg entlässt auch Sportdirektor

Nach Trainer-Rauswurf! Wolfsburg entlässt auch Sportdirektor

Deutsche Bundesliga
Deutschland: Neuerung bei der Nachspielzeit geplant

Deutschland: Neuerung bei der Nachspielzeit geplant

Deutsche Bundesliga
10
So geht es für Klose bei Nürnberg wohl weiter

So geht es für Klose bei Nürnberg wohl weiter

International
Buhlt ein Abstiegskandidat um Christoph Freund?

Buhlt ein Abstiegskandidat um Christoph Freund?

Deutsche Bundesliga
37
ÖFB-Debütant Kristof: "Gefühl unbeschreiblich"

ÖFB-Debütant Kristof: "Gefühl unbeschreiblich"

ÖFB-Team
9
Kalajdzic-Stammklub hat einen neuen Cheftrainer

Kalajdzic-Stammklub hat einen neuen Cheftrainer

Premier League
1
Mourinho hinterlässt Ex-Klub Mega-Rechnung

Mourinho hinterlässt Ex-Klub Mega-Rechnung

International
11
Kommentare

Kommentare

Lukas Kwasniok Linton Maina Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Jusuf Gazibegovic 1. FC Köln SK Sturm Graz Transfermarkt