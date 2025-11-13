🚨🔴 EXCL | FC Bayern are exploring a deal to sign Nathan De Cat!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 13, 2025
Several top clubs are pushing to sign the highly talented CM, who will join Belgium at the U-17 World Cup in Qatar. Dortmund are also in the race.
One of the preferred summer targets for Eberl/Freund. #BVB are… pic.twitter.com/LwrTME3JTC
Als Goretzka-Nachfolger? Bayern an Mittelfeld-Talent interessiert
Der deutsche Rekordmeister sondiert aktuell den Markt nach einem neuen Mittelfeldspieler. In den Fokus ist dabei ein junger Belgier gerückt.
Verpflichtet der FC Bayern München im Sommer ein neues Mittelfeld-Talent?
Wie Sky-Transferinsider Florian Plettenberg berichtet, beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister mit Nathan De Cat. Der 17-jährige Mittelfeldspieler steht noch bis Sommer 2027 in der belgischen Jupiler Pro League beim RSC Anderlecht unter Vertrag.
Aktuell weilt er aber mit der belgischen U17-Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Für den Sommer soll der Youngster dann eines der Top-Ziele für einen Wechsel nach München sein. Vor allem sollte Leon Goretzka den Klub verlassen.
Neben Bayern sollen aber auch Borussia Dortmund und nicht namentlich genannte Topklubs an De Cat dran sein. Für Anderlecht machte der 1,92 Meter große Mittelfeldspieler bisher 26 Pflichtspiele.