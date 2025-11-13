Als Goretzka-Nachfolger? Bayern an Mittelfeld-Talent interessiert

Verpflichtet der FC Bayern München im Sommer ein neues Mittelfeld-Talent?

Wie Sky-Transferinsider Florian Plettenberg berichtet, beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister mit Nathan De Cat. Der 17-jährige Mittelfeldspieler steht noch bis Sommer 2027 in der belgischen Jupiler Pro League beim RSC Anderlecht unter Vertrag.

Aktuell weilt er aber mit der belgischen U17-Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Für den Sommer soll der Youngster dann eines der Top-Ziele für einen Wechsel nach München sein. Vor allem sollte Leon Goretzka den Klub verlassen.

Neben Bayern sollen aber auch Borussia Dortmund und nicht namentlich genannte Topklubs an De Cat dran sein. Für Anderlecht machte der 1,92 Meter große Mittelfeldspieler bisher 26 Pflichtspiele.