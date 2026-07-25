Die TSG Hoffenheim trennt sich von Eigenbauspieler Luca Erlein.

Wie am Samstag vermeldet wird, wechselt der 19-jährige Rechtsverteidiger für eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro zu Bayer Leverkusen.

Laut "Sky" haben sich die Hoffenheimer zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent gesichert.

Steht Leihe an?

In Leverkusen erhält der variabel einsetzbare Verteidiger einen Vertrag bis 2030. Laut Berichten strebt die "Werkself" jedoch eine sofortige Leihe für den 19-jährigen Deutschen an.

Erlein stammt aus der Jugend der TSG Hoffenheim. 2025 debütierte er in der Europa League für die erste Mannschaft, es war jedoch sein einziger Einsatz für die Bundesliga-Mannschaft.