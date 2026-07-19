Schicker wird wohl Millionen-Flop los

Gift Orban dürfte die TSG Hoffenheim schon wieder verlassen. Wie der "kicker" berichtet, steht der 24-jährige Nigerianer unmittelbar vor einem Wechsel zum türkischen Aufsteiger Amed SK Diyarbakir.

Demnach haben sich die Kraichgauer mit dem Klub bereits auf ein Leihgeschäft geeinigt. Hoffenheim soll zunächst eine Leihgebühr von einer Million Euro erhalten, anschließend greift dem Bericht zufolge eine Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen Euro.

Schickers Millionen-Flop

Hoffenheims Sportdirektor Andreas Schicker würde damit den wohl größten Transfer-Flop seiner Amtszeit loswerden. Der Österreicher hatte Orban im Winter 2025 für rund neun Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet. Der Angreifer konnte die Erwartungen allerdings nie erfüllen.

Zwar gelangen Orban in der Rückrunde 2024/25 noch vier Tore in 13 Bundesliga-Einsätzen, unter Trainer Christian Ilzer spielte er aber nur selten eine tragende Rolle. Stattdessen sorgte der Nigerianer immer wieder mit Unzufriedenheit über seine Einsatzzeiten für Negativschlagzeilen.

Auch seine Leihe zu Hellas Verona verlief enttäuschend. Mit den Italienern stieg Orban in die Serie B ab, zudem geriet er nach einem Handgemenge mit einem Fan abseits des Platzes in die Schlagzeilen. Nun soll der Stürmer in der Türkei einen Neustart wagen.