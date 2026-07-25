WM-Fahrer wechselt für rund 70 Millionen Euro nach Saudi-Arabien

Bei der WM 2026 stand Crysencio Summerville noch für die Niederlande am Feld, nun zieht es den 24-jährigen Flügelstürmer in die Saudi Pro League.

Wie am Freitag vermeldet wird, unterzeichnet Summerville einen Vertrag bis 2030 bei Al-Hilal.

Es ist ein Deal, der es in sich hat. Al-Hilal überweist eine Grundablöse von 64 Millionen Euro an West Ham United. Durch Boni könnte die Summe auf mindestens 70 Millionen Euro ansteigen, Fabrizio Romano berichtet sogar von 76 Millionen Euro.

Zweitteuerster Transfer in zwei Ligen

Damit ist Summerville nach Neymars Transfer zu Al-Hilal 2023 (90 Millionen Euro) der zweitteuerste Transfer der Geschichte der Saudi Pro League.

Zudem ist er ebenfalls der zweitteuerste Abgang der englischen Championship. Dort haben die "Hammers" mit dem Verkauf von Mateus Fernandes zu Tottenham Hotspur (99 Millionen Euro) erst in diesem Sommer einen neuen Rekord aufgestellt.