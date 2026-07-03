Schicker: Rekord-Neuzugang - oder doch lieber Japaner?

Bei der TSG Hoffenheim laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren.

Nachdem die Kraichgauer in diesem Sommer bereits ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer verpflichtet haben und mit Alexander Prass ein weiterer österreichischer Nationalspieler zum Kader zählt, könnte das Mittelfeld nun weitere Verstärkung erhalten.

Für die beiden ÖFB-Legionäre würde das zugleich zusätzliche Konkurrenz im Kampf um die Stammplätze bedeuten.

Die Hoffenheimer dürften auf dem Transfermarkt bald über zusätzlichen finanziellen Spielraum verfügen.

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Zwei Wunschspieler bereits überzeugt

Wie "Sky" berichtet, hat Hoffenheim mit gleich zwei Wunschkandidaten für das zentrale Mittelfeld bereits eine mündliche Einigung erzielt.

Sowohl Nathan De Cat vom RSC Anderlecht als auch Kodai Sano von NEC Nijmegen sollen einem Wechsel in den Kraichgau grundsätzlich zugestimmt haben. Demnach wäre jeweils ein Vertrag bis 2031 vorgesehen.

Nun müssen sich die Vereine einigen. Die Gespräche mit Anderlecht und Nijmegen laufen parallel, verpflichtet werden soll letztlich aber nur einer der beiden Mittelfeldspieler.

De Cat gilt als Ausnahmetalent

Mit Nathan De Cat hat Hoffenheim offenbar eines der begehrtesten Nachwuchstalente Europas im Visier.

Der erst 17-jährige Belgier schaffte in der vergangenen Saison den Durchbruch bei Anderlecht und kam in 46 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelangen ihm acht Torbeteiligungen.

Da sein Vertrag im Sommer 2027 ausläuft, dürfte der 1,92 Meter große Mittelfeldspieler trotz seines großen Potenzials finanzierbar sein. Sein aktueller Marktwert wird auf 27 Millionen Euro geschätzt.

Der Rekordtransfer der TSG Hoffenheim ist bis heute Adam Hlozek, den man 2024 für 18 Millionen Euro verpflichtet hatte. Gut möglich, dass diese Summe überschritten werden könnte.

Japanischer Teamspieler als Alternative

Sollte der Transfer von De Cat nicht zustande kommen, steht mit Kodai Sano eine Alternative bereit. Der 22-Jährige überzeugte bei NEC Nijmegen mit einer starken Saison und sammelte in 39 Pflichtspielen elf Scorerpunkte.

Seine Leistungen brachten ihm mittlerweile auch Einsätze für die japanische Nationalmannschaft ein.

In Deutschland ist der Familienname bereits bekannt: Sein älterer Bruder Kaishu Sano steht beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag und spielt dort gemeinsam mit den beiden ÖFB-Teamspielern Phillipp Mwene und Stefan Posch.