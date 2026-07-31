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Real-Angreifer wechselt offenbar in die Premier League

Der Stern des Spaniers ging bei der Klub-WM 2025 auf. Nun zieht es das Eigengewächs der "Königlichen" auf die britische Insel.

Real-Angreifer wechselt offenbar in die Premier League Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Fulham steht offenbar vor einem Transfer von Real-Stürmer Gonzalo Garcia.

Nach übereinstimmenden Medienberichten – unter anderem vermeldet Fabrizio Romando den Deal als fix – haben sich die "Cottagers" mit den Königlichen auf einen Wechsel des Spaniers geeinigt.

Für Garcia sollen die Engländer rund 40 Millionen Euro bezahlen. Real Madrid sichert sich demnach ein Vorkaufsrecht, um das Eigengewächs bei Bedarf in Zukunft zurückholen zu können, sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent. Einen Ersatz für den 22-jährigen Mittelstürmer hat sich Real Madrid bereits gesichert (Mehr Infos>>>).

Wiedersehen mit Arbeloa

Bei Fulham trifft Garcia auf einen alten Bekannten: Trainer Alvaro Arbeloa arbeitete bereits im Nachwuchs von Real Madrid mit dem Angreifer zusammen.

Anfang des Jahres war Arbeloa nach der Entlassung von Xabi Alonso vom Trainer der B-Mannschaft zum Chefcoach der Profis aufgestiegen, musste den Verein nach Saisonende jedoch wieder verlassen.

Anfang Juli unterschrieb der 49-Jährige einen Dreijahresvertrag bei Fulham und trat dort die Nachfolge von Marco Silva an.

Garcias Stern ging bei der Klub-WM 2025 auf. Dort profitierte er zunächst vom krankheitsbedingten Ausfall von Kylian Mbappe, stand in allen Partien in der Startelf und nutzte seine Chance eindrucksvoll. Mit vier Treffern in sechs Einsätzen spielte sich der Youngster ins Rampenlicht.

In der vergangenen Saison bestritt er für die "Königlichen" 39 Pflichtspiele, in denen er acht Tore und drei Assists beisteuerte. Zumeist kam Garcia dabei von der Bank.

Weiteres Real-Talent im Anflug

Garcia könnte allerdings nicht der einzige Real-Profi bleiben, der in diesem Sommer den Weg zum FC Fulham findet.

Auch bei Offensivspieler César Palacios sollen die Verhandlungen weit fortgeschritten sein. Zwar sind laut Berichten noch letzte Details zu klären, eine Einigung wird jedoch schon bald erwartet.

Die Ablösesumme für den 21-Jährigen, der bisher sieben Pflichtspiele für die erste Mannschaft der "Königlichen" bestritten hat, soll zwischen acht und zehn Millionen Euro liegen.

Zudem würde sich Real Madrid eine Weiterverkaufsbeteiligung von 30 Prozent sowie ein sogenanntes Matching Right sichern, das den Spaniern bei einem späteren Verkaufsangebot ein Mitspracherecht einräumt.

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