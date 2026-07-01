Schicker vor Rekord-Coup: Touré wohl zu Newcastle

Andreas Schicker steht offenbar vor dem nächsten Transfer-Coup als Sportdirektor der TSG Hoffenheim. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht Bazoumana Touré unmittelbar vor einem Wechsel zu Newcastle United.

Teuerster Transfer der Vereinsgeschichte

Demnach haben sich beide Klubs auf eine Ablöse von 42 Millionen Pfund (ca. 49 Millionen Euro) geeinigt. Der 20-jährige Flügelspieler von der Elfenbeinküste soll einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, der Medizincheck soll als Nächstes folgen.

Fast 40 Millionen Plus

Für Schicker wäre es der nächste große Erfolg auf dem Transfermarkt. Erst Anfang 2025 hatte der Österreicher Touré von Hammarby IF um kolportierte zehn Millionen Euro nach Hoffenheim geholt.

Nur rund eineinhalb Jahre später soll der Ivorer nun zum teuersten Verkauf der Vereinsgeschichte werden. Bisher war das Joelinton, der 2019 ebenfalls zu Newcastle wechselte.

Laut Romano sehen die "Magpies" in Touré den Nachfolger von Anthony Gordon. Eine offizielle Bestätigung des Transfers steht noch aus.