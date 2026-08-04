Winkt BVB Millionenregen? Jaissle könnte DFB-Star bekommen

Zieht es Felix Nmecha auf die Insel?

Wie "L’Équipe" berichtet, soll Newcastle United am Mittelfeldspieler Interesse zeigen. Der deutsche Teamspieler wird als Nachfolger von Bruno Guimaraes gehandelt - der Brasilianer dürfte dabei auf dem Wunschzettel von Meister Arsenal stehen.

Während die "Magpies" laut der französische Sportzeitung vor einer Einigung auf 90 Millionen Euro mit den "Gunners" stehen, könnte Nmecha dem BVB einen Geldregen bescheren.

BVB-Schmerzgrenze bei 120 Millionen Euro?

Bereits Ende Juni sind Gerüchte aufgekommen, wonach der 25-Jährige Begehrlichkeit bei einigen Top-Klubs geweckt hat. Laut der "Bild" soll die Schmerzgrenze des BVB damals bei rund 120 Millionen Euro gelegen haben.

Sportdirektor Ole Book hat da jedoch bereits gegenüber der "Sport Bild" anklingen lassen, dass der ehemalige Wolfsburg-Spieler im Ruhrpott gehalten werden soll.

Laut der Boulevard-Sportzeitung dürfte Nmecha eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro in seinem bis 2030 datierten Vertrag haben, die jedoch erst 2027 greifen soll. 2028 sollen dann 10 Millionen Euro weniger anfallen.

Auf der Insel wartet vorraussichtlich ein Landsmann, Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle steht bei Newcastle United ante portas.