Liverpool nimmt nächsten PSG-Profi ins Visier

Neben Bradley Barcola beschäftigt sich der FC Liverpool auch mit einem weiteren Flügelspieler von Paris Saint-Germain: Ibrahima Mbaye soll ebenfalls auf der Wunschliste der "Reds" stehen.

Nach dem Abgang von Mohamed Salah in die Türkei (hier nachlesen >>>) besteht auf dem rechten Flügel Bedarf.

Der 18-jährige Senegalese kam in der vergangenen Saison auf 24 Einsätze in der Ligue 1 und gilt als eines der vielversprechendsten Talente seines Landes. Mit drei Toren und zwei Assists wusste Mbaye bei seinen Einsätzen durchaus zu überzeugen.

Liverpool ist im Werben um den Flügelstürmer allerdings nicht allein. Auch Bayer Leverkusen soll Interesse zeigen. Der Bundesligist sucht für das 4-3-3-System von Neo-Trainer Martínez noch nach Verstärkung auf den Außenbahnen.