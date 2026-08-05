Kritik von Legende: Kane kein Favorit auf Ballon d'Or?

Frankreich-Legende Emmanuel Petit zählt Harry Kane nicht zu den Favoriten für den Ballon d'O. Für den Weltmeister gibt es andere Spieler, die ihn mehr überzeugt haben.

"Harry ist gegen PSG im Halbfinal-Rückspiel völlig untergetaucht. Da war mehr drin. Das ist nach so einer hervorragenden Saison schon schade. Genauso bei der WM: Er hatte sehr stark begonnen und ab dem Viertelfinale vermittelte er den Eindruck, ihm fehle sowohl die nötige Kraft als auch das nötige Glück", sagt Petit gegenüber "Sport1".

Petit sieht trotzdem niemanden als klaren Favoriten für die Auszeichnung.

Rekordsaison für den Engländer

Kane traf in der Saison 2025/26 in 62 Spielen 72 Mal. Nur Lionel Messi erzielte 2011/12 mit 82 Toren mehr.

Mit Bayern München gewann er das Double. In der Champions League und bei der WM erreichte der 33-Jährige jeweils das Halbfinale.