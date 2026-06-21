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WM-Quiz: Wie gut kennst du Nicolas Seiwald?

Kein Spieler hat in der Ära Ralf Rangnick mehr Spiele für das ÖFB-Team absolviert als der Leipzig-Legionär. Doch wie gut kennst du ihn?

WM-Quiz: Wie gut kennst du Nicolas Seiwald? Foto: © GEPA / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Wie gut kennst du Nicolas Seiwald?

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