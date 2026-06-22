Diese ÖFB-Elf will Weltmeister Argentinien stoppen

Der Weltmeister wartet!

Am zweiten Spieltag von Gruppe J der FIFA WM 2026 bekommt es das ÖFB-Team mit Titelverteidiger und Mitfavorit Argentinien zu tun (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker>>> und der LIVE-Watchparty).

Für diese Aufgabe hat Österreichs Teamchef Ralf Rangnick im Vergleich zum 3:1 über Jordanien auf drei Positionen Veränderungen vorgenommen.

So stürmt diesmal Michael Gregoritsch anstelle von Sasa Kalajdzic. Für den Steirer ist es sein WM-Debüt.

Stefan Posch kann trotz eines Kieferbruchs auflaufen, der nun mit einer Spezialschiene ausgestattete Mainz-Legionär gibt erneut den Rechtsverteidiger.

Paul Wanner rückt statt Phillipp Mwene neu in die Mannschaft auf die Zehnerposition, dafür verteidigt Konrad Laimer links hinten.

Kevin Danso kommt statt Philipp Lienhart in der Innenverteidigung neu rein.

Bei Argentinien steht Superstar Lionel Messi selbstverständlich in der Startelf.

Die ÖFB-Startelf: A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch

Die ÖFB-Ersatzbank: Wiegele, Pentz, Affengruber, Lienhart, Mwene, Friedl, Svoboda, Grillitsch, Chukwuemeka, Ljubicic, Prass, Schöpf, Arnautovic, Kalajdzic, Wimmer

Die argentinische Startelf: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, La. Martinez

Die argentinische Ersatzbank: Musso, Rulli, Senesi, Tagliafico, Montiel, Otamendi, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, Gonzalez, Alvarez, Simeone, Paz, Lopez