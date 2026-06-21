Offiziell: Werder Bremen verpflichtet WM-Stürmer

Vierter Sommer-Zugang für den SV Werder Bremen!

Wie der Bundesligist mitteilt, wechselt Cedric Itten ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf an die Weser.

Der 29-jährige Stürmer kam erst im letzten Sommer zur Fortuna, wo er im Abstiegsjahr 15 Tore in 30 Spielen schoss. Aufgrund des Abstiegs in die 3. Liga hatte Ittens Vertrag in Düsseldorf keine Gültigkeit mehr.

"Glücklicher Zufall" beim Medizincheck

Derzeit ist Itten mit der Schweiz bei der FIFA WM, wo er gegen Bosnien-Herzegowina zu einem Kurzeinsatz kam, unterwegs. Dennoch wollte Werder den Transfer offenbar so schnell wie möglich fixieren.

Also wurde der Medizincheck im Schweizer WM-Quartier durchgeführt. Vor Ort war übrigens auch ein Bremer Verantwortlicher: Florian Lauer.

Der Physiotherapeut arbeitet seit 2025 auch für die Schweiz und betreute die Untersuchungen vor Ort. Durchgeführt wurden diese vom Schweizer Ärztestab in enger Abstimmung mit Werders Medizin-Abteilung.