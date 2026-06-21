NEWS

Offiziell: Werder Bremen verpflichtet WM-Stürmer

Der Angreifer spielt aktuell noch mit der Schweiz bei der Weltmeisterschaft. Ab der kommenden Saison läuft er erstmals in der Bundesliga auf.

Offiziell: Werder Bremen verpflichtet WM-Stürmer Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Vierter Sommer-Zugang für den SV Werder Bremen!

Wie der Bundesligist mitteilt, wechselt Cedric Itten ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf an die Weser.

Der 29-jährige Stürmer kam erst im letzten Sommer zur Fortuna, wo er im Abstiegsjahr 15 Tore in 30 Spielen schoss. Aufgrund des Abstiegs in die 3. Liga hatte Ittens Vertrag in Düsseldorf keine Gültigkeit mehr.

"Glücklicher Zufall" beim Medizincheck

Derzeit ist Itten mit der Schweiz bei der FIFA WM, wo er gegen Bosnien-Herzegowina zu einem Kurzeinsatz kam, unterwegs. Dennoch wollte Werder den Transfer offenbar so schnell wie möglich fixieren.

Also wurde der Medizincheck im Schweizer WM-Quartier durchgeführt. Vor Ort war übrigens auch ein Bremer Verantwortlicher: Florian Lauer.

Der Physiotherapeut arbeitet seit 2025 auch für die Schweiz und betreute die Untersuchungen vor Ort. Durchgeführt wurden diese vom Schweizer Ärztestab in enger Abstimmung mit Werders Medizin-Abteilung.

Mehr zum Thema

Österreichischer WM-Fahrer beim HSV im Gespräch

Österreichischer WM-Fahrer beim HSV im Gespräch

Deutsche Bundesliga
9
Olise zu Real? Jetzt melden sich die Königlichen zu Wort!

Olise zu Real? Jetzt melden sich die Königlichen zu Wort!

Deutsche Bundesliga
Einigung erzielt! Messi bekommt nächsten berühmten Mitspieler

Einigung erzielt! Messi bekommt nächsten berühmten Mitspieler

International
3
WAC will ihn nicht mehr: Dafür klopfen Topligen an

WAC will ihn nicht mehr: Dafür klopfen Topligen an

Fußball
20
Neuer Verein von Michael Svoboda dürfte feststehen!

Neuer Verein von Michael Svoboda dürfte feststehen!

Serie A
21
WM-Quiz: Wie gut kennst du Deutschland?

WM-Quiz: Wie gut kennst du Deutschland?

FIFA WM
4
ÖFB-Teamspieler Grillitsch verlässt SC Braga nach einer Saison

ÖFB-Teamspieler Grillitsch verlässt SC Braga nach einer Saison

International
40

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) SV Werder Bremen Fortuna Düsseldorf FIFA WM 2026 Schweiz (Team, Fußball) Transfermarkt