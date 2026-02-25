NEWS

Neuer Interessent für Leon Goretzka?

Der Mittelfeldspieler wird den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen. Sein neuer Arbeitgeber steht jedoch nocht nicht fest.

Neuer Interessent für Leon Goretzka? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wohin zieht es Leon Goretzka im Sommer?

Nach langem hin und her wird der 31-jährige Mittelfeldspieler den FC Bayern München verlassen. Weil sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister mit Saisonende nach acht Jahren ausläuft, muss ein interessierter Verein keine Ablöse für Goretzka bezahlen.

Laut diverser Medienberichte ist das Interesse am Deutschen groß. Zuletzt wurde er bereits mit Tottenham, Arsenal, Bayer Leverkusen und Atletico Madrid in Verbindung gebracht.

Inter Mailand steigt in den Poker ein

Wie "Bild"-Reporter Christian Falk nun berichtet, ist auch Inter Mailand ins Werben um den deutschen Nationalspieler eingestiegen.

Die "Nerazzurri", die in der Champions League überraschend an Außenseiter Bodö/Glimt gescheitert sind, planen wohl eine Umgestaltung des Kaders.

Nach aktuellem Stand soll Goretzka aber wohl einen Wechsel in die Premier League bevorzugen.

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Bayern

#18 - Franck Ribéry - 30 Millionen Euro
#18 - Sacha Boey - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Englische Top-Klubs an BVB-Mittelfeldspieler dran

Englische Top-Klubs an BVB-Mittelfeldspieler dran

Deutsche Bundesliga
Seit Ankunft punktelos: Thioune erhält Job-Garantie bei Werder

Seit Ankunft punktelos: Thioune erhält Job-Garantie bei Werder

Deutsche Bundesliga
3
So steht es um einen Laimer-Einsatz im Topspiel gegen Dortmund

So steht es um einen Laimer-Einsatz im Topspiel gegen Dortmund

Deutsche Bundesliga
Noch vor Saisonende: Verliert Atletico Offensiv-Star Griezmann?

Noch vor Saisonende: Verliert Atletico Offensiv-Star Griezmann?

La Liga
4
Bodö/Glimts starke Bilanz gegen Top-Teams

Bodö/Glimts starke Bilanz gegen Top-Teams

Champions League
7
Dzeko glaubt an Aufstieg von Muslic-Klub Schalke

Dzeko glaubt an Aufstieg von Muslic-Klub Schalke

International
4
Teurer als Neymar: Barça lehnte Rekordangebot für Yamal ab

Teurer als Neymar: Barça lehnte Rekordangebot für Yamal ab

La Liga
3

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Leon Goretzka FC Bayern München Transfermarkt Gerüchteküche FC Arsenal Tottenham Hotspur Inter Mailand Bayer 04 Leverkusen Atletico Madrid