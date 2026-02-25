Neuer Interessent für Leon Goretzka?

Wohin zieht es Leon Goretzka im Sommer?

Nach langem hin und her wird der 31-jährige Mittelfeldspieler den FC Bayern München verlassen. Weil sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister mit Saisonende nach acht Jahren ausläuft, muss ein interessierter Verein keine Ablöse für Goretzka bezahlen.

Laut diverser Medienberichte ist das Interesse am Deutschen groß. Zuletzt wurde er bereits mit Tottenham, Arsenal, Bayer Leverkusen und Atletico Madrid in Verbindung gebracht.

Inter Mailand steigt in den Poker ein

Wie "Bild"-Reporter Christian Falk nun berichtet, ist auch Inter Mailand ins Werben um den deutschen Nationalspieler eingestiegen.

Die "Nerazzurri", die in der Champions League überraschend an Außenseiter Bodö/Glimt gescheitert sind, planen wohl eine Umgestaltung des Kaders.

Nach aktuellem Stand soll Goretzka aber wohl einen Wechsel in die Premier League bevorzugen.