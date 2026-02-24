So steht es um einen Laimer-Einsatz im Topspiel gegen Dortmund

Der FC Bayern München konnte mit einem 3:2-Erfolg über Eintracht Frankfurt den Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund auf acht Punkte erhöhen.

Am Samstag gastiert der Leader bei Borussia Dortmund (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Mit einem Bayern-Sieg ist die Meisterschaft bereits so gut wie entschieden.

Dabei können die Münchner in Dortmund wohl auf einen Mann setzen, der zuletzt gegen die Eintracht fehlte. Laut "Sky" trainierte ÖFB-Star Konrad Laimer am Montag wieder mit der Mannschaft mit.

Das Fehlen gegen Frankfurt sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Auch Manuel Neuer könnte sich rechtzeitig fit melden.