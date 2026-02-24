NEWS

So steht es um einen Laimer-Einsatz im Topspiel gegen Dortmund

Der Österreicher fehlte den Bayern zuletzt gegen Eintracht Frankfurt, am Wochenende steht der "Klassiker" an.

So steht es um einen Laimer-Einsatz im Topspiel gegen Dortmund Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Bayern München konnte mit einem 3:2-Erfolg über Eintracht Frankfurt den Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund auf acht Punkte erhöhen.

Am Samstag gastiert der Leader bei Borussia Dortmund (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Mit einem Bayern-Sieg ist die Meisterschaft bereits so gut wie entschieden.

Dabei können die Münchner in Dortmund wohl auf einen Mann setzen, der zuletzt gegen die Eintracht fehlte. Laut "Sky" trainierte ÖFB-Star Konrad Laimer am Montag wieder mit der Mannschaft mit.

Das Fehlen gegen Frankfurt sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Auch Manuel Neuer könnte sich rechtzeitig fit melden.

Mehr zum Thema

Schicker dachte an Rücktritt: "Hatte mit dem Gedanken gespielt"

Schicker dachte an Rücktritt: "Hatte mit dem Gedanken gespielt"

Deutsche Bundesliga
1
Friedl nach nächster Bremen-Niederlage bedient: "Bin sprachlos"

Friedl nach nächster Bremen-Niederlage bedient: "Bin sprachlos"

Deutsche Bundesliga
Nein zu Rassismus! Kompanys Worte sollten zum Denken anregen

Nein zu Rassismus! Kompanys Worte sollten zum Denken anregen

Champions League
6
Noch vor Saisonende: Verliert Atletico Offensiv-Star Griezmann?

Noch vor Saisonende: Verliert Atletico Offensiv-Star Griezmann?

La Liga
1
Ex-Salzburger Sesko schießt United bei Everton zum Sieg

Ex-Salzburger Sesko schießt United bei Everton zum Sieg

Premier League
6
Lazaro bekommt neuen Trainer bei Torino

Lazaro bekommt neuen Trainer bei Torino

Serie A
Milner über PL-Rekord: "Hoffe, nicht mehr gefragt zu werden"

Milner über PL-Rekord: "Hoffe, nicht mehr gefragt zu werden"

Premier League
1

Kommentare

Konrad Laimer ÖFB-Legionäre Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Borussia Dortmund FC Bayern München