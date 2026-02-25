NEWS

Bodö/Glimts starke Bilanz gegen Top-Teams

Das Weiterkommen gegen Inter kommt überraschend. Aber wenn man die letzten Ergebnisse ansieht, konnte man mit den Norwegern bereits rechnen.

Bodö/Glimts starke Bilanz gegen Top-Teams Foto: © GETTY
Textquelle: © APA/LAOLA1
Kommentare

Bodö/Glimt ringt überraschend den italienischen Tabellenführer Inter Mailand nieder und steht im Achtelfinale der Champions League. "Sie waren besser als wir", gibt Italiens Teamspieler Nicolo Barella zu.

Völlig aus dem Nichts kommt der sensationelle Lauf der Norweger allerdings nicht. Seit dem 25. November vergangenen Jahres hat Bodö/Glimt in der Champions League nicht nur kein Spiel mehr verloren.

Der Klub aus dem gerade gut 50.000 Einwohner zählenden Bodö - weniger als Fans in die Stadien der meisten internationalen Gegner passen - gewann vier der vergangenen fünf Partien.

Nach dem 2:2 in der Gruppenphase gegen Borussia Dortmund folgten ein 3:1 daheim gegen Manchester City, ein 2:1 bei Atletico Madrid, das 3:1 im Play-off-Hinspiel gegen Inter und in Mailand nun das 2:1.

Im Achtelfinale gegen Manchester City oder Sporting Lissabon

Als die Truppe aus dem Norden Norwegens Ende August des vergangenen Jahres in den CL-Play-offs Sturm Graz nach einem 5:0-Heimsieg bzw. einer 1:2-Niederlage in Klagenfurt ausgeschaltet hatte, dachten selbst die größten Optimisten wohl nicht ans Achtelfinale.

Nun darf man sich auf Manchester City oder Sporting Lissabon in der Runde der besten 16 freuen. Die Auslosung findet am Freitag (12.00 Uhr) in Nyon (Schweiz) statt.

Die denkwürdigsten Champions-League-Endspiele aller Zeiten

#10 - Finale 2017/18
#10 - Real Madrid nutzt Karius-Patzer zum Titel aus

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

These: Glasner sollte einen sofortigen Schlussstrich ziehen!

These: Glasner sollte einen sofortigen Schlussstrich ziehen!

Champions League
8
Inter geschockt: "Ganz schwer, das zu verkraften"

Inter geschockt: "Ganz schwer, das zu verkraften"

Champions League
23
Sensation perfekt! Bodö/Glimt wirft Inter aus der CL

Sensation perfekt! Bodö/Glimt wirft Inter aus der CL

Champions League
14
Champions League LIVE: Konferenz mit Inter Mailand - Bodö/Glimt

Champions League LIVE: Konferenz mit Inter Mailand - Bodö/Glimt

Champions League
Atletico steht nach Kantersieg gegen Brügge im CL-Achtelfinale

Atletico steht nach Kantersieg gegen Brügge im CL-Achtelfinale

Champions League
Champions League LIVE: Atletico Madrid - FC Brügge

Champions League LIVE: Atletico Madrid - FC Brügge

Champions League
BVB: Duo könnte für CL-Rückspiel fit werden

BVB: Duo könnte für CL-Rückspiel fit werden

Champions League

Kommentare

Fußball Atletico Madrid Borussia Dortmund Inter Mailand Manchester City SK Sturm Graz Serie A UEFA Champions League Sporting Lissabon Nicolo Barella Dortmund Jens Petter Hauge WM-Qualifikation