Bodö/Glimts starke Bilanz gegen Top-Teams

Bodö/Glimt ringt überraschend den italienischen Tabellenführer Inter Mailand nieder und steht im Achtelfinale der Champions League. "Sie waren besser als wir", gibt Italiens Teamspieler Nicolo Barella zu.

Völlig aus dem Nichts kommt der sensationelle Lauf der Norweger allerdings nicht. Seit dem 25. November vergangenen Jahres hat Bodö/Glimt in der Champions League nicht nur kein Spiel mehr verloren.

Der Klub aus dem gerade gut 50.000 Einwohner zählenden Bodö - weniger als Fans in die Stadien der meisten internationalen Gegner passen - gewann vier der vergangenen fünf Partien.

Nach dem 2:2 in der Gruppenphase gegen Borussia Dortmund folgten ein 3:1 daheim gegen Manchester City, ein 2:1 bei Atletico Madrid, das 3:1 im Play-off-Hinspiel gegen Inter und in Mailand nun das 2:1.

Im Achtelfinale gegen Manchester City oder Sporting Lissabon

Als die Truppe aus dem Norden Norwegens Ende August des vergangenen Jahres in den CL-Play-offs Sturm Graz nach einem 5:0-Heimsieg bzw. einer 1:2-Niederlage in Klagenfurt ausgeschaltet hatte, dachten selbst die größten Optimisten wohl nicht ans Achtelfinale.

Nun darf man sich auf Manchester City oder Sporting Lissabon in der Runde der besten 16 freuen. Die Auslosung findet am Freitag (12.00 Uhr) in Nyon (Schweiz) statt.