Englische Top-Klubs an BVB-Mittelfeldspieler dran

Felix Nmecha machte in dieser Saison einen enormen Schritt bei Borussia Dortmund.

In der Mannschaft von Niko Kovac gehört der 25-Jährige mittlerweile zur Achse, kann offensiv wie defensiv glänzen. Vor allem in den letzten Wochen war Nmecha im Mittelfeld-Duo mit Jobe Bellingham gut in Form.

Nicht erst seitdem soll der DFB-Kicker ins Blickfeld zweier Premier-League-Klubs gerückt sein, wie die "Bild" berichtet. Manchester United und der FC Chelsea sollen ihn seit Monaten beobachten.

Dortmund will vorzeitig verlängern

Doch Nmecha dürfte nicht billig liegen. Laut dem Bericht fordere Dortmund mehr als das Doppelte der gezahlten Ablösesumme (30 Millionen Euro) für den Mittelfeldspieler, der noch einen Vertrag bis Sommer 2028 besitzt.

Der BVB dürfte mit dem deutsch-englischen Doppelstaatsbürger verlängern wollen. Demnach fand bereits ein Gespräch zwischen Verein und Nmechas neuer Berater-Agentur statt.