Dzeko glaubt an Aufstieg von Muslic-Klub Schalke

„Schalke war immer ein großartiger Verein, der für mich in die Bundesliga gehört", sagt Altmeister Dzeko zur "Sport Bild".

An den Aufstieg glaubt der bosnische Rekord-Nationalspieler und will nach sieben Scorern in den ersten vier Spielen noch einen draufsetzen.

Zuvor war er in der italienischen Serie A bei Fiorentina unter Vertrag, wo er kaum zum Zug kam. Dabei dachte er sich: „Das geht so nicht weiter“ – und hat daraufhin Kontakt zu seinen bosnischen Landsmännern Nikola Katic und Trainer Miron Muslic gesucht.

So soll er im Winter auch einen Transfer zu Ex-Klub Wolfsburg ausgeschlagen haben (hier nachlesen >>>). Die Rückkehr in die höchste deutsche Liga soll aber schon im Sommer erfolgen. Momentan ist Schalke Tabellenführer der 2. Bundesliga.