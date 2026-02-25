Dzeko glaubt an Aufstieg von Muslic-Klub Schalke
Der Bosnier hat mit den Königsblauen ambitionierte Ziele und will diese Saison die Rückkehr in die erste Liga schaffen.
„Schalke war immer ein großartiger Verein, der für mich in die Bundesliga gehört", sagt Altmeister Dzeko zur "Sport Bild".
An den Aufstieg glaubt der bosnische Rekord-Nationalspieler und will nach sieben Scorern in den ersten vier Spielen noch einen draufsetzen.
Zuvor war er in der italienischen Serie A bei Fiorentina unter Vertrag, wo er kaum zum Zug kam. Dabei dachte er sich: „Das geht so nicht weiter“ – und hat daraufhin Kontakt zu seinen bosnischen Landsmännern Nikola Katic und Trainer Miron Muslic gesucht.
So soll er im Winter auch einen Transfer zu Ex-Klub Wolfsburg ausgeschlagen haben (hier nachlesen >>>). Die Rückkehr in die höchste deutsche Liga soll aber schon im Sommer erfolgen. Momentan ist Schalke Tabellenführer der 2. Bundesliga.