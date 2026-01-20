Eintracht Frankfurt befindet sich nach dem Aus von Dino Topmöller auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer.

Als Favorit auf die Nachfolge gilt Ex-Salzburg-Coach Marco Rose

Gratis gebe es den gebürtigen Leipziger allerdings wohl nicht. Rose steht noch bei RB Leipzig unter Vertrag, laut "Bild" wäre wohl eine Ablösesumme von rund ein Million-Euro vonnöten.

Weiterer Ex-Salzburger gehandelt

Noch stehe die Suche aber am Anfang. Ein weiterer ehemaliger Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg steht laut "Sky" ebenso auf der Liste der Hessen.

Matthias Jaissle (Al Ahli) wird gehandelt. Der letzte Salzburger Meistertrainer hat im Wüstenstaat noch bis 2027 Vertrag, eine Ablöse wäre also wohl ebenso fällig.

Vor Topmöller setzten die Frankfurter auf gleich drei Trainer mit Vergangenheit beim FC Red Bull Salzburg. Oliver Glasner, Adi Hütter und Niko Kovac standen alle einst in der Mozartstadt unter Vertrag. Letzterer wird aktuell mit einem Wechsel zu einem englischen Topklub in Verbindung gebracht

Als ausgeschlossen gilt laut "Sky" eine Anstellung von Ex-BVB-Übungsleiter Edin Terzic.