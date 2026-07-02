Ehemaliger WAC-Spieler wechselt in die deutsche Bundesliga

Der 1. FC Köln hat mit Luka Lochoshvili seinen ersten Neuzugang für die neue Saison verpflichtet.

Der 28-jährige Innenverteidiger kommt vom 1. FC Nürnberg aus der 2. Bundesliga nach Köln und hat beim "Effzeh" einen Vertrag bis Juni 2029 unterschrieben.

Stammspieler unter Miroslav Klose

Für den "Club" bestritt er vergangene Saison 33 Zweitliga-Partien (5 Tore, 2 Vorlagen) und zählte zu den zweikampfstärksten Spielern der 2. Bundesliga.

Der 1,92 Meter große Innenverteidiger spielte von 2020 bis 2022 beim WAC in der ADMIRAL Bundesliga.

FC-Geschäftsführer Thomas Kessler sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir Luka von unserem Weg beim 1. FC Köln überzeugen konnten. Er hat in den vergangenen Jahren auf unterschiedlichen Stationen wertvolle Erfahrungen gesammelt und bringt genau das Profil mit, das wir für diese Position gesucht haben."

32 Länderspiele für Georgien

Auch Luka Lochoshvili freut sich auf die neue Herausforderung in Köln: "Als Fußballer möchte man immer so hoch wie möglich spielen. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich beim 1. FC Köln in der Bundesliga meinen nächsten Schritt gehen kann. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und haben mich von dem Weg überzeugt. Ich freue mich auf einen großen Traditionsverein, die tollen Fans und mein neues Team."

Für das georgische Nationalteam absolvierte der Linksfuß bisher 32 Spiele und erzielte dabei vier Tore.