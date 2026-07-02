Neuer Transferrekord: Spurs zahlen 99 Millionen an Absteiger

Mateus Fernandes pulverisiert den Transferrekord der Spurs!

Der Portugiese wechselt von Premier-League-Absteiger West Ham United nach London, wie Tottenham Hotspur vermeldet. Dem Vernehmen nach zahlen die Londoner 99 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler.

Damit wird Fernandes zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte. Bislang nahm Xavi Simons (65 Mio. Euro im Sommer 2025) den ersten Platz ein.

Zwei Abstiege in Folge, außen vor bei Portugal

Der 21-Jährige schaffte es nicht ins portugiesische WM-Aufgebot von Roberto Martinez.

Trotz des Abstiegs mit West Ham empfahl er sich aber für höhere Aufgaben - übrigens zum zweiten Mal in Folge. 2025 stieg er mit Southampton ab und wechselte anschließend zu den "Hammers".

Keiner gibt derzeit mehr aus

Die Spurs gaben in diesem Sommer mehr Geld aus als jeder andere Klub. Bisher kaufte man für 159 Millionen Euro ein, nahm aber nur neun Millionen Euro ein.

Die Transfer-Offensive soll aber noch nicht zu Ende sein: Mit Sandro Tonali (für wohl 108 Millionen Euro) steht nämlich der nächste Rekord-Zugang ante portas.

185 Millionen in 24 Stunden! Tottenham rüstet gewaltig auf