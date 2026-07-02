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Kracher zum Auftakt: Deutsche Bundesliga veröffentlicht Spielplan

Die Bundesliga hat den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Die neue Saison beginnt mit einem Topspiel und einem Traditionsduell.

Kracher zum Auftakt: Deutsche Bundesliga veröffentlicht Spielplan Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Der Spielplan für die Bundesliga-Saison 2026/27 ist da!

Das deutsche Fußball-Oberhaus startet am 28. August mit dem Kracher FC Bayern München gegen VfB Stuttgart in die neue Spielzeit. Außerdem trifft Borussia Dortmund am Samstag auf den Hamburger SV.

Der FC Augsburg mit Michael Gregoritsch bekommt es zum Auftakt mit Aufsteiger FC Schalke 04 (mit Dejan Ljubicic) zu tun, Elversberg empfängt Bayer 04 Leverkusen.

Revierderby kehrt im Winter zurück

Zum ersten Mal seit dem Schalke-Abstieg 2023 kommt es wieder zum Derby gegen den BVB. In der Hinrunde findet das Revierderby am zwölften Spieltag (4. Dezember - 6. Dezember) in Gelsenkirchen statt, das Rückspiel steigt in der 29. Runde Mitte April.

Die 04er treffen bereits in der zweiten Runde auf den amtierenden Meister, Bayern München. Der "Klassiker" gegen den BVB ist für den 8. und 25. Spieltag angesetzt.

Der gesamte Spielplan der deutschen Bundesliga >>>

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