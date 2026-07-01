Fix! Bayern schnappt sich WM-Shootingstar

Neuzugang für den FC Bayern München!

Der deutsche Rekordmeister verstärkt seine Offensive mit Ismael Saibari. Der marokkanische WM-Fahrer unterschreibt in München einen Vertrag bis 2031 und kostet laut Medienberichten rund 50 Millionen Euro Sockelablöse.

Der variabel einsetzbare Offensivspieler kommt als Spieler der Saison nach München. Für PSV Eindhoven erzielte er in der Eredivisie 15 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Mit dem Klub von ÖFB-Kicker Paul Wanner wurde er zudem Meister.

Auch bei der WM sorgt Saibari aktuell für Furore, in der Gruppenphase erzielte der 25-Jährige in jedem Spiel ein Tor.