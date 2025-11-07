Nach Kompany: Österreicher Maric winkt Verlängerung bei Bayern

Rene Maric (33) dürfte noch einige Jahre als Co-Trainer beim FC Bayern München arbeiten.

Im Sommer 2024 übernahm der Salzburger das Co-Traineramt bei den Profis. An der Seite von Vincent Kompany gewann Maric schon in seiner ersten Saison die deutsche Meisterschaft. Aktuell läuft es wohl fast noch besser bei den Münchnern.

Verlängerung während der Länderspielpause?

Deshalb wurde Kompanys Arbeitspapier bereits Mitte Oktober bis 2029 verlängert. Wie Julian Agardi im Podcast "Bayern Insider" berichtet, soll es in der kommenden Länderspielpause "nicht nur Gespräche, sondern auch eine Finalisierung" mit dem Trainerteam des Belgiers geben.

Eine solche Herangehensweise - die Verlängerung der Assistenten nach jener des Chefcoaches - sei ja "ohnehin üblich".

Marics Vertrag läuft aktuell bis Sommer 2027, dürfte in den nächsten Wochen aber um zwei Jahre verlängert werden.