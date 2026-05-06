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Dieser TV-Sender überträgt Bayern vs. PSG

Das historische CL-Halbfinale zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Titelverteidiger aus Frankreich geht in Runde zwei. Hier kannst du das Spiel verfolgen:

Dieser TV-Sender überträgt Bayern vs. PSG Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Schicksalsduell im Kampf um den Finaleinzug in der UEFA Champions League 2025/26!

Nach dem spektakulären Hinspiel treffen der FC Bayern München und Paris Saint-Germain am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im entscheidenden Halbfinal-Rückspiel aufeinander.

Die Pariser reisen mit einem 5:4-Sieg im Gepäck nach München - der bereits gekürte deutsche Meister will dem Titelverteidiger den Endspieleinzug aber noch streitig machen.

Die Übertragungsrechte hat sich Canal+ gesichert. Der Pay-TV-Anbieter zeigt das Spiel ab 21:00 Uhr, die Übertragung beginnt eine Stunde vor Anpfiff um 20:00 Uhr.

Ab 12,50 Euro im Monat kannst du die Dienste in Anspruch nehmen. Alle Informationen dazu findest du HIER >>>

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